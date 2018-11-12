Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко считает, что Украина практически проиграла информационную войну России.

Об этом он сообщил во время Седьмого заседания Совета регионального развития в Киеве, передает УНИАН.

«Если мы и дальше будем молчать о достижениях, о которых сегодня много говорится и еще о больше не сказано – мы окончательно проиграем информационную войну. Давайте я посмею вам сказать – мы ее практически проиграли. Все пророссийские и олигархические телеканалы 24 часа в сутки зомбируют о том, что Украина уже проиграла все и уже вот-вот ее объявят failed state (государство, которое не состоялось, - ред.)», - заявил он.



По словам генпрокурора, бедным людям навязано, что в войне на Донбассе виновен не президент РФ Владимир Путин, а Президент Украины Петр Порошенко, не экс-президент Украины Виктор Янукович виновен в том, что Украина осталась разграбленной, а генеральный прокурор, «который забрал у него деньги».

«Виновны сейчас не те, кто проклинает власть, а те, кто пытается хоть что-то строить», - убежден Луценко.

Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.

Он счел это «вотумом доверия».

9 ноября стало известно, что Президент Украины Петр Порошенко не принял заявление Луценко.