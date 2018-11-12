Помощник президента России Владислав Сурков направил поздравление с победой на «выборах» главарей «ДНР» и «ЛНР» Денису Пушилину и Леониду Пасечнику. Об этом в сообщил директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков, передает ТАСС.

«В поздравлении, в частности, говорится, что высокая явка показала всему миру, что на Донбассе живет гордый и умный народ, который верит в свои силы, может за себя постоять и решительно не приемлет тупую политику официального Киева», - заявил политолог.

«Сурков также выразил уверенность, что избранные лидеры сделают все от них зависящее для повышения уровня жизни населения и для выполнения международных обязательств, взятых народными республиками в 2014-15 годах», - добавил он.

Напомним, 11 ноября на Донбассе состоялись «выборы» главарей «ЛНР» и «ДНР», а также депутатов их «однопалатных парламентов» - «народных советов». Победителями объявлены «и.о. главы» «ЛНР» Леонид Пасечник и «врио главы ДНР» Денис Пушилин.

Центральная избирательная комиссия Украины отмечает, что «выборы», проведенные 11 ноября 2018 на временно оккупированных территориях в Донецкой и Луганской областях Украины, являются нелегитимными.