За последние четыре года станции столичного метрополитена 187 раз подвергались проверке на предмет взрывчатки из-за ложных сообщений о минировании. Об этом заявила спикер столичной подземки Наталья Макогон, сообщает 112 Украина.

«Просим пассажиров спокойно относиться к таким ситуациям, оперативно покидать станцию в случае необходимости. За последние 4 года, как эти случаи начались в столице (это касается не только метрополитена, но и аэропортов, важных транспортных объектов), метрополитен получил уже 187 подобных звонков. Каждый раз привлекаются правоохранители, пиротехники, СБУ и проводится детальная проверка. Поезда курсируют мимо станции», - рассказала Макогон.

Напомним, сегодня, 12 октября, станция киевского метро «Дарница» была закрыта на вход и выход из-за сообщения о минировании.