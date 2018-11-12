Неизвестные установили в Перми чучело с лицом президента РФ Владимира Путина. Фотографию с места событий опубликовали в группе «Подслушано Пермь», пишет 59.ru.Пермь онлайн.

Чучело Путина закрепили на фонарном столбе. На нем была прикреплена надпись: «Лжец. Военный преступник Пыня В. В.».

По данным портала Memepedia, Пыня — мем, который изначально представлял собой собирательный образ пассивного сторонника оппозиции, но сейчас ассоциируется у пользователей интернет-форумов с Путиным.

Кто сделал манекен, неизвестно. К перекрестку с манекеном прибыли сотрудники полиции. По словам очевидцев, они не стали трогать чучело и наблюдали за происходящим.