ВО «Батькивщина» потратила на рекламу «Нового курса» около 100 млн грн. Об этом свидетельствуют данные финансовых отчетов партии за II и III кварталы 2018 года, сообщает пресс-служба Комитета избирателей Украины.

«В апреле-июне партия потратила на пропагандистскую деятельность 24,8 млн, в июле-сентябре – 73 млн. Именно в летний период началась активная реклама «Нового курса», поэтому логично ожидать, что абсолютное большинство денег было потрачено на эти цели», - говорится в сообщении.

Такие расходы стали рекордными для партии и связаны с приближением выборов. Для сравнения: за весь 2016 партия потратила только 19 млн грн, за 2017 - 30 млн.

Однако, по данным последнего финансового отчета партии, обнародованного 9 ноября, только в июле-сентябре «Батькивщина» потратила 53 млн на рекламу по телевидению и 19 млн – на наружную рекламу (билборды, ситилайты). В частности, партия перечислила более 19 млн грн ООО «Глобал медиа групп» с назначением платежа - «оплата за размещение рекламы на телевидении». Еще 30 млн было перечислено ООО «Старлайт бренд контент» в качестве оплаты за «предоставление рекламных услуг». Деятельность этих компаний связывают с телеканалами ICTV, СТБ, Новый канал и др. Большинство средств за размещение наружной рекламы получила компания «РТМ-Украина».

«Батькивщина» потратила на рекламу «Нового курса» деньги, полученные в качестве взносов. В июле-сентябре физические лица предоставили партии денежных взносов на 71 млн грн, юридические лица – на 4 млн. Интересно, что значительная часть взносов граждан были одинаковыми по размеру. Так, физические лица 336 раз делали взносы для партии на сумму 148 тыс. грн. Интересно, что подобная ситуация уже имела место раньше – на парламентских выборах 2014 года. Тогда часть избирателей так же массово перечисляли партии деньги размером в 149 тыс. грн.

Стоит отметить, что такие суммы (148-149 тыс. грн.) вряд ли являются случайными. Фактически таким образом предоставляющие взносы могут избегать специальной финансовой проверки. Так, финансовая операция на сумму, равную или превышающую 150 тыс. гривен, подлежит обязательному финансовому мониторингу. При этом суммы близкие, но все же меньше 150 тыс. грн, такому мониторингу не подлежат (ч.1 ст. 15 Закона «О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожение»).