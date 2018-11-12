Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что в рамках «Парижского форума ради мира» состоялось около 40 встреч с лидерами стран мира. Во время общения с представителями СМИ Глава государства рассказал о своей встрече с Президентом США Дональдом Трампом, сообщили ForUm’у в пресс-службе Президента.

«Состоялась встреча вчера и обсуждение на полях форума, в том числе и с президентом Соединенных Штатов Америки. По итогам этого обсуждения сегодня состоялась встреча министра иностранных дел Украины Павла Климкина и его американского коллеги - Государственного секретаря США Майка Помпео», - сказал Порошенко.

Президент сообщил, что результатом этих встреч стала договоренность о проведении в Вашингтоне 16 ноября этого года комиссии стратегического партнерства Украина-США на уровне министров иностранных дел двух стран. Глава государства напомнил, что Комиссия была основана почти десять лет назад.

«Сегодня мы договорились возобновить ее работу как символ того, что партнерство между Украиной и Соединенными Штатами Америки носит стратегический характер», - сказал Президент Украины.

Глава государства также сообщил, что в Париже состоялась встреча дипломатического советника Президента Константина Елисеева с советником президента США по вопросам национальной безопасности Джоном Болтоном.

Президент отметил, что встречи в Париже с главами государств и правительств стран мира подтвердили четкую и твердую поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины.

«Активная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины, поддержка нас в процессе реформ является мощной и ощутимой со стороны мирового сообщества. И это очень важно», - отметил Президент Украины.