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Первая леди Украины Марина Порошенко приняла участие в мероприятиях, устроенных супругой президента Франции Бриджит Макрон для жен глав государств-участников «Парижского форума ради мира».

Об этом говорится в Facebook Президента Петра Пророшенко.

Стоит отметить, что на общее фото жен попали четыре представители сильного пола – мужья женщин-политиков. В частности, среди них супруг канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр и Дестеней Готье – гражданский муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля.  
ForUm

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