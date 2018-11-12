Первая леди Украины Марина Порошенко приняла участие в мероприятиях, устроенных супругой президента Франции Бриджит Макрон для жен глав государств-участников «Парижского форума ради мира».
Об этом говорится в Facebook Президента Петра Пророшенко.
Стоит отметить, что на общее фото жен попали четыре представители сильного пола – мужья женщин-политиков. В частности, среди них супруг канцлера Германии Ангелы Меркель Иоахим Зауэр и Дестеней Готье – гражданский муж премьер-министра Люксембурга Ксавье Бетеля.
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