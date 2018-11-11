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В Калифорнии (США) количество жертв лесных пожаров увеличилось до 25 человек, пишут Українські Новини.

Так, сообщается, что только в окрестностях города Парадайс на севере штата обнаружены 23 погибших, сообщили представители пожарной службы округа Бьютт вечером в субботу, 10 ноября. Кроме того, трое пожарных получили ранения. С 8 ноября огонь уничтожил около 6,5 тысяч зданий в городе.

Еще двое человек найдены мертвыми в городе Малибу на тихоокеанском побережье, заявил руководитель полиции округа Лос-Анджелес Джон Бенедикт. Накануне власти города призвали жителей к немедленной эвакуации.

Распространению пламени способствует сильный ветер и низкий уровень влажности воздуха. В борьбе с огнем задействованы более 400 пожарных. По данным департамента лесного хозяйства штата, нынешние пожары уже стали одними из самых разрушительных в истории Калифорнии. В округах Бьютт, Вентура и Лос-Анджелес объявлено чрезвычайное положение.

Как сообщалось ранее, лесной пожар в Калифорнии добрался до Малибу, города, где живут многочисленные звезды Голливуда.
ForUm

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