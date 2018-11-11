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В числе семерых человек, которых наградят 9 ноября медалью Свободы, президент США Дональд Трамп назвал Элвиса Пресли, умершего в 1977 году. Об этом сообщает Variety, пишет music.siteua.org.

Медаль Свободы - высшая гражданская награда нации, присуждаемая «лицам, которые внесли особенно важный вклад в безопасность или национальные интересы Соединенных Штатов, в мир во всем мире, а также в культурные или другие значимые общественные или частные инициативы».

Обычно лауреатами становятся как живые, так и уже умершие граждане. Это будет первая для Трампа в качестве президента США церемония вручения награды.

В Белом доме, представляя Пресли, отметили, что он распространил американскую культуру среди поклонников по всему миру, его записи разошлись более чем миллиардным тиражом. Особенно отмечается, что, несмотря на свою славу, музыкант отправился служить в армию США, где провел два года.

Как сообщалось ранее, президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал документ, ограничивающий предоставление убежища нелегальным мигрантам, прибывающим в страну через границу с Мексикой. Ужесточение правил связано с движением в сторону США многотысячного каравана мигрантов.
ForUm

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