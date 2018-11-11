Киберполиция заблокировала еще один популярный сайт для просмотра сериалов и фильмов. Сайт незаконно размещал контент, защищенный авторским правом, пишет seMobile.

Сейчас kinoprostir.com не работает.

Как сказано в сообщении полиции, администратором сайта был 31-летний уроженец Киевской области. Аппаратуру, с помощью которой он распространял материалы с нарушением авторских прав, человек размещал в своей квартире.

Как сообщает Similarweb, ежемесячно сайт kinoprostir.com посещали 400 тысяч пользователей. Большинство посетителей были из Украины.

Как сообщалось ранее, в Украине на 3 года заблокирована работа информагентства РИА Новости Украина.