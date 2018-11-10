Государственная исполнительная служба стала более открытой и эффективной, о чем свидетельствует рост показателей работы ГИС: в частности, за 10 месяцев этого года органами государственной исполнительной службы фактически выполнено 40,5% документов из числа завершенных, что на 8% больше аналогичного периода прошлого года. Об этом заявила заместитель Министра юстиции по вопросам исполнительной службы Светлана Глущенко во время пресс-конференции по результатам работы ГИС за III квартал 2018 года, передает издание «Я и Закон».

По словам Светланы Глущенко, в 2018 году большое внимание Министерства юстиции было уделено решению таких важных и социально чувствительных вопросов, как взыскание задолженности по уплате алиментов и заработной платы. В частности, Минюстом вместе с народными депутатами были разработаны два пакета законов #ЧужихДетейНеБывает, призванных защитить права маленьких украинцев. Документы предусматривают усиление ответственности неплательщиков алиментов, увеличение минимального уровня финансовой поддержки детей, проживающих в неполных семьях, и введение льгот и стимулов для родителей, которые добросовестно выполняют свой долг.

«Благодаря обновленному законодательству в сфере защиты прав детей государственными исполнителям Минюста удалось взыскать с начала года 3,8 млрд грн. алиментов в пользу 541 тысячи детей. То есть в среднем на одного ребенка взыскано 7000 гривен. Украинские дети почувствовали реальную поддержку со стороны государства», — отметила Светлана Глущенко.

По словам заместителя министра, благодаря нововведениям почти 133 тысячам должников по выплате алиментов ограничено право выезда за границу, управления автомобилем, пользования оружием и охоты. Кроме того, составлено 26 700 протоколов о привлечении должников к административной ответственности, а судами вынесено 2151 постановление о наложении на должника взыскания в виде общественно полезных работ. 949 должников фактически отрабатывают на общественно полезных работах средства от оплаты которых идут на ликвидацию задолженности по алиментам. Уже взыскано 1,3 млн грн. благодаря применению к должникам санкций в виде общественно полезных работ.

«Еще одним эффективным инструментом воздействия на должников стало наложение штрафов на сумму задолженности по алиментам. Благодаря применению штрафных санкций всего за 2 месяца со дня вступления в силу второго пакета законов #ЧужихДетейНеБывает удалось взыскать 5,3 млн грн., которые были направлены непосредственно детям», — отметила Светлана Глущенко.

Она добавила, что с начала года почти 48 000 должников погасили задолженность по алиментам в полном объеме, почти 40 000 исполнительных документов было отозвано взыскателями в связи с отсутствием претензий к должнику.

«Другим важным направлением работы Министерства юстиции является вопрос ликвидации задолженностей по выплате заработной платы и других выплат, связанных с трудовыми правоотношениями. С начала года нам удалось погасить 388 млн грн. задолженности по зарплате, благодаря чему 28 500 работников наконец получили заработанные ими средства», — подчеркнула Светлана Глущенко.

Заместитель Министра напомнила, что со 2 апреля стартовала кампания по взысканию задолженности по зарплате: были созданы региональные штабы и мобильные исполнительные группы Минюста, обнародован антирейтинг предприятий-должников во всех регионах, разработана технологическая карта для государственных исполнителей по работе с должниками, которые находятся в процедуре банкротства, введено постоянный мониторинг и контроль за выполнением решений о взыскании заработной платы.

По словам Светланы Глущенко, Министерство юстиции пошагово воплощает цели и задачи, прописанные в паспорте реформы принудительного исполнения решений. В частности, уже введен совершенно новый уровень открытости органов ГИС, которые регулярно отчитываются о результатах работы как на уровне Министерства, так и на уровне регионов, устраивают дни «открытых дверей» и встречи с гражданами.