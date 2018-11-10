Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что Россию ждет усиление международных санкций за организацию 11 ноября так называемых «выборов» на оккупированной территории Донецкой и Луганской областей, передает РБК-Украина.

По его словам, реакцией на проведение РФ так называемых «выборов» на временно оккупированной территории Донбасса будет усиление международных санкций

«Кремль устраивает очередное цирковое представление для того, чтобы скрыть свои преступления. Реакцией на такие преступные действия авторитарного кремлевского режима и его приспешников на оккупированных территориях будет усиление международных санкций. И мы с нашими партнерами уже работаем над этим!», - заявил Климкин.

Отметим, что Климкин в видеообращении, опубликованном в соцсети, заявил, что организация «выборов» - это «преступление против тех, кто страдает на оккупированной территории, преступление против Украины, преступление против международного права, а также преступление, чтобы скрыть все другие преступления, совершенные Россией».

Также глава МИД призвал жителей временно оккупированных территорий не принимать участие в этих «выборах».

«Не отдавайте свой голос на этих фейковых выборах, не участвуйте в них, не дайте России легитимизировать эти выборы … и оккупацию Донбасса», - обратился он, добавив, что голоса местных жителей будут важны «на настоящих выборах, когда Россия и ее оружие уберутся с Донбасса, когда выборы будут организованы Украиной и международным сообществом».

Как сообщалось ранее, министерство финансов США расширило санкции против РФ в связи с аннексией Крыма и агрессией на Донбассе – в список добавили трех физических лиц и девять компаний и организаций.