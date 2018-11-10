«Международный инвестиционный банк», принадлежащий президенту Петру Порошенко, заявил, что не имел законных оснований для отказа в открытии и выводе банковских счетов экс-работникам «Всеукраинского банка развития». Последний принадлежал сыну экс-президента Виктора Януковича.

Об этом говорится в официальном заявлении «МИБ», передает Громадське радио.

«Физические лица открывали банковские счета в АО «МИБ» на тех же условиях, которые предлагаются всем клиентам-физическим лицам. Такие условия являются публичными. АО «МИБ» не имело законных оснований для отказа в открытии счетов вышеупомянутым лицам», - говорится в сообщении.

В банке отметили, что выполняли решение суда об отмене ареста средств.

«МИБ» не имело права ставить под сомнение законность судебных решений и препятствовать клиентам в дальнейшем распоряжаться своими средствами, которые признаны судом, как законно приобретенные», - говорится в сообщении.

По данным МИД, в настоящее время на счетах финучреждения арестованы более 200 миллионов гривен, дальнейшее использование которых зависит от решения правоохранительных органов.