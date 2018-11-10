В результате взрыва бракованного боеприпаса получили ранения 25 турецких военных. Об этом Reuters сообщили в министерстве обороны Турции, пишет «Свидок».

«Двадцать пять турецких военнослужащих получили ранения в юго-восточной провинции Хаккари из-за несчастного случая, произошедшего во время стрельб из тяжелого оружия», — отмечается в сообщении.

Все раненые уже были доставлены в больницу, но спасателям еще предстоит найти семь пропавших военных. Сейчас продолжается расследование инцидента.

«Несчастный случай произошел на военной базе в регионе Хаккари Семдинли, расположенном близ границ с Ираком и Ираном», — уточняет Reuters.

Как сообщалось ранее, на текстильной фабрике в городе Текирдаг на северо-западе Турции прогремел взрыв госпитализировано 29 человек.