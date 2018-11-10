В пятницу, 9 ноября в Черкассах водитель маршрутки на глазах у представителей закона травмировал пожилую пассажирку. Об этом сообщаили в Патрульной полиции Черкасской области, передает РБК-Украина.

«Вблизи областной больницы, на глазах у полицейских женщина, которая выходила из маршрутки, упала, когда водитель начал движение и не остановился на месте происшествия. Его догнал патрульный экипаж. Поскольку жительница Черкасс травмировалась при падении, то потерпевшей вызвали скорую помощь. Также, по вызову патрульных прибыли следователи по делам ДТП с пострадавшими», — сообщается в полиции.

Как сообщалось ранее, в Кривом Роге в результате столкновения маршрутного такси с деревом травмированы 10 пассажиров и водитель.