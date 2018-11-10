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На северо-востоке Греции в городе Кавада частично обрушился автомобильный мост.

Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на телеканал ERT.

"В момент обрушения мостом проезжал восьмиколесный автокран 50 тонн весом и легковой автомобиль", - говорится в сообщении.

В результате инцидента водители не пострадали, однако машины поврежден.

Как уточняют местные СМИ, обрушились несколько плит моста общей длиной около 15 метров.

Технические службы муниципалитета отметили, что эта часть моста не рассчитана на вес крана, проезжал ним.

Как сообщалось ранее, жертвами обрушения автомобильного моста Моранди в итальянской Генуе стали по меньшей мере 35 человек, сообщили власти страны.
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