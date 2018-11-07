Бывшего главу совета директоров и совладельца агрохолдинга «Мрия» Николая Гуту, которого экстрадировали 5 ноября из Швейцарии, суд отпустил без залога.

Об этом «Экономической правде» сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Андрей Лысенко.

«Вчера Шевченковский райсуд принял решение отпустить под личное обязательство только экстрадирован из Швейцарии в Украиниы гр. Т. (Николай Гута. – Ред.)», - сообщил он.

«Следствие будет вести Следственное управление ГУ ЧП Киева, а процессуальное руководство - по столичной прокуратурой», - отметил Лысенко.

Напомним, 5 ноября была завершена процедура экстрадиции Гуты из Швейцарской Конфедерации в Украину.

По данным ГПУ, его действия нанесли материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн.