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Завершена процедура экстрадиции из Швейцарской Конфедерации в Украину гражданина, который разыскивался за совершение мошенничества, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.     

По данным ведомства, его действия повлели материальный ущерб на общую сумму 799 млн 300 тыс. грн.

«Благодаря усилиям Генеральной прокуратуры Украины Федеральным Департаментом юстиции и полиции Швейцарской Конфедерации в октябре 2018 принято решение о выдаче указанного лица в Украину. 5 ноября 2018 гражданин принят украинскими правоохранителями и передан органу досудебного расследования», - говорится в сообщении.

Сейчас в уголовном производстве проводятся неотложные следственные действия.

СМИ со ссылкой на источник в Генпрокуратуре сообщают, что речь идет о Николае Гуте, ранее объявленном в розыск.
ForUm

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