Генеральный прокурор Юрий Луценко передал Президенту Петру Порошенко заявление об отставке.
Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
«Да, он передал заявление», - сказала она.
По ее словам, заявление было передано в среду.
Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.
Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов.
Он счел это «вотумом доверия».
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