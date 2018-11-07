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Генеральный прокурор Юрий Луценко передал Президенту Петру Порошенко заявление об отставке.

Об этом Українським Новинам сообщила пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.

«Да, он передал заявление», - сказала она.

По ее словам, заявление было передано в среду.

Как сообщал ForUm, 6 ноября во время выступления в Верховной Раде с докладом о расследовании дела Екатерину Гандзюк генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что подает в отставку со своей должности.

Парламентская коалиция не поддержала его отставку. Рейтинговое голосование показало, что поддерживают заявление Луценко 38 депутатов. 

Он счел это «вотумом доверия».
ForUm

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