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Арабская сельскохозяйственная и животноводческая инвестиционная компания The Saudi Agricultural & Livestock Investment Co. (Salic) получила разрешение Антимонопольного комитета Украины (АМКУ) на покупку ряда входящих в агрохолдинг «Мрия» компаний в Киевской и Хмельницкой областях, сообщает УНИАН.
В решении АМКУ указано, что компания Salic ltd. (г. Лондон, Великобритания) получила разрешение на приобретение доли в уставном капитале компаний Mriya Holding Cyprus Limited и Mriya Trading (Cyprus) Limited (обе - г. Никосия, Кипр), что обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. При этом размер доли в уставном капитале не указывается. Кроме того, арабская инвестиционная компания получила разрешение на приобретение ряда компаний холдинга в Киевской и Хмельницкой областях.

В частности, АМКУ дал разрешение на приобретение Salic доли в уставном капитале компаний «Кагро», «Лемкивська Мрия», «Мрия Буковина», «Мрия Глыбоччины», «Мрия Карпат», «Мрия-Пидгайци», «Новагрис», «Торговый дом «Аско» (все - смт. Макаров, Киевская обл.), а также компании «Мрия Подилля» (с. Юринцы, Хмельницкая обл.). В решении АМКУ указывается, что приобретение доли в уставных капиталах этих компаний обеспечит превышение 50% голосов в высшем органе управления общества. При этом размер доли в уставном капитале также не указывается.

Напомним, Mriya Farming PLC и Saudi Agricultural and Livestock Investment Company заключили договор купли-продажи сельскохозяйственных активов группы «Мрия».

 
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