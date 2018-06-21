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Сегодня многие страны, в которых размещаются лицензированные физические клубы, стали проводить лицензирование еще и виртуальных порталов. А все по причине того, что такой шаг позволит более жестко контролировать игорный бизнес внутри страны и направлять дополнительные потоки денежных средств в государственную казну.

Именно по этой причине правительство Парагвая решило принять законопроект, позволяющий некоторым виртуальным клубам получить лицензию. К игорным операторам будет целый список требований, соответствие которым и приведет онлайн казино к получению заветной лицензии. Одним из таких требований оказалось наличие аналогичного заведения в физическом формате на территории страны. Это значит, что стать лицензионными смогут лишь те онлайн клубы, игорный оператор которых уже зарегистрировал обычный клуб непосредственно в Парагвае. Это требование значительно уменьшает количество потенциальных официальных онлайн заведений, но при этом делает систему чище и прозрачнее. Лицензия будет выдаваться ровно на 10 лет, а ее покупка может обойти оператору в порядка 7 миллионов долларов.

Последует ли Украина примеру Парагвая?

Если говорить об Украине и еще о нескольких странах СНГ, то скорее всего процесс лицензирования хоть каких-то клубов здесь будет запущен очень не скоро. Еще с 2009 года правительство наложило запреты на игорный бизнес, и локальная гемблерская аудитория получила альтернативу только в виде заграничных казино и виртуальных игорных заведений. Хорошо, что многие казино онлайн предлагают привлекательные условия для времяпрепровождения. Только из-за высокого качества развлекательного контента в сети и услуг гемблеры, выбравшие виртуальный клуб, ничего не теряют.

 
ForUm

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