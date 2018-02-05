В современные дни виртуальные клубы с успехом заменили собой все закрытые наземные казино, к тому же они предлагают огромный ассортимент игр от известных разработчиков игровых автоматов. Несмотря на популярность симуляторов, востребованными по-прежнему остаются настольные игры, среди которых необходимо выделить блэкджек онлайн. На сайте можно играть в онлайн-блэкджек, к тому же здесь представлен большой выбор виртуальных казино, которые предлагают сыграть в эту увлекательную игру. Плюс ко всему, игроки могут выбрать режим игры с настоящим дилером, для чего не нужно покидать стены своего дома. Live-Блэкджек – это уникальная возможность насладиться чарующей атмосферой азартных клубов в домашней обстановке

Что такое Live-Блэкджек?

Это игра с живым крупье, который при помощи видеокамер и прямой трансляции ведет реальные раздачи. Во время игры можно задавать вопросы крупье в онлайн-режиме, благодаря чему исключается риск трансляции заранее отснятого видео. Впервые блэкджек с живым дилером появился после того, как были закрыты все настоящие игровые клубы, когда разработчики виртуальных казино, воспользовавшись случаем, создали для игроков Live-игры. Они сочетают в себе все достоинства виртуальных и наземных игровых заведений. Благодаря общению с настоящим дилером посредством видеокамер, можно ощутить атмосферу присутствия в реальном азартном заведении

Как играть в Блэкджек с реальным дилером?

Для того чтобы стать участником Live-Блэкджек нужно зарегистрироваться на сайте казино, завести свой аккаунт и счет, который нужно будет пополнять для ставок. Также он нужен для вывода выигранных средств. Практически в каждом игровом клубе имеется раздел игр с настоящими дилерами, в которых нужно выбрать лайв Блэкджек. После этих манипуляций на экране появится настоящий игровой зал с живым крупье, который будет принимать ставки, раздавать карты и отвечать на вопросы игроков. К отличительным особенностям Live-Блэкджек относят:

все действия крупье фиксируются видеокамерами и транслируются в онлайн режиме;

благодаря прямой трансляции дилер будет получать информацию о ставках игроков, доборе карт и прочее;

игра проходит в режиме онлайн.

Плюс ко всему, Live-Блэкджек позволяет играть с несколькими игроками, между которыми возможно общение посредствам чата.