Ловкие перегонщики больше не смогут оформлять на одну литовскую фирму сотни авто и перегонять их в Украину без уплаты налогов и акцизов. В Верховной Раде уже приняли в первом чтении «законы Южаниной», предусматривающие внесение финансовой гарантии при временном ввозе авто. Если нарушить правила, то государство заберет залог себе, пишет mmr.net.ua.

Действующая система фактически дает украинцам «условное полное освобождение» от уплаты налогов и акцизов при ввозе нерастаможенных авто, заявила глава профильного комитета, нардеп от БПП Нина Южанина. Машины оформляют на литовские фирмы, а украинским водителям выдают генеральные доверенности.

Приняты за основу законопроекты (№8488 и №8487) не только усилят штрафы и контроль, но и обяжут при ввозе машины вносить денежный гарантию.

«Передвижение гражданами Украины в таможенном режиме транзита без финансовой гарантии (денежного залога в виде таможенных платежей) в дальнейшем будет невозможно», - заявила депутат.

Все машины на еврономерах в Украине находятся в режиме временного ввоза. С момента, как они пересекли границу, есть всего лишь один год для того, чтобы вывезти авто с территории страны. И если украинец нарушает указанные сроки (а следовательно и Таможенный кодекс), он должен нести за это ответственность.

Финансовая гарантия – это деньги, которые государство получит, если владелец авто обманул таможенников и решил кататься на авто без украинской регистрации и не платить за растаможку. В результате у украинцев исчезнет стимул ввозить «еврономера»: заплатить придется столько же, сколько и за обычную растаможку.

В действующем Таможенном кодексе сказано: «размер финансовой гарантии определяется органом доходов и сборов исходя из суммы таможенных платежей, подлежащих уплате при выпуске товаров для свободного обращения на таможенной территории». Как объясняет юрист Александр Плахотник, это означает, что размер такой гарантии должен соответствовать стоимости растаможки. «Если определить стоимость невозможно, то размер гарантии считают, исходя из максимальных ставок», - отмечает юрист.

Для примера рассчитаем, какую гарантию придется заплатить при ввозе пятилетнего автомобиля стоимостью 8 тыс. евро с объемом двигателя 2 тыс. куб.см. Для этого используем калькулятор растаможки, который показывает размер всех платежей до и после грядущих нововведений. Так, при таких условиях стоимость растаможивания будет около 3,1 тыс. евро.

Как сообщалось ранее, законопроект об административной ответственности и правонарушения пользования ремнями безопасности был рассмотрен и введен в действие. Теперь правонарушители будут платить 850 гривен за несоблюдение правил безопасности в автомобиле.