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В ходе официального визита в Турецкую Республику Президент Украины Петр Порошенко посетил производство компании Baykar Makina, которая является одним из мировых лидеров в производстве мощных беспилотных авиационных комплексов.

Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Главе государства и украинской делегации были продемонстрированы тактико-технические характеристики БПЛА различных типов, включая военные.

Также были проведены переговоры о сотрудничестве и кооперации между оборонными комплексами Украины и Турции.

Как сообщалось ранее, в присутствии глав двух государств был подписан «Меморандум между ГК «Укроборонпром» и Государственным агентством по вопросам оборонной промышленности Турецкой Республики о взаимных банковских гарантиях».
ForUm

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