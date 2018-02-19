В Будапеште продавали карты, на которых Крым и часть юга Украины не были обозначены украинской территорией. Об этом на своей странице в Facebook сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп.

«В связи с появлением информации о распространении в Будапеште карты с некорректным указанием украинского Крыма провели встречу с владельцем магазина. Карта изъята из продажи», – отметила она.

По словам Непоп, она также направила письма венгерским официальным органам и в издательство, которое эту карту выпустило, чтобы предотвратить ее дальнейшее распространение.

«Просим всех, кто обнаружит подобные случаи, информировать посольство, чтобы оперативно реагировать на любые проявления неуважения к территориальной целостности Украины», – подытожила посол.