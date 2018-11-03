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Экс-глава Национального банка Украины Валерия Гонтарева в интервью НВ рассказала, что банка Велес, связанного с партией Батькивщина, не существовало физически.

«Хорошо, а банки отмывки? Олигархи хотя бы имеют какие-то связи и способны «порешать». А банки-отмывки чем ответили? Вот был, например, банк Велес, который финансировал партию Батькивщины. Когда мы пришли по адресу этого банка, то его по этому адресу просто не было. Скажите, как это?», – обьяснила она.

Гонтарева также рассказывала, что экс-совладелец Приватбанка Игорь Коломойский не мог непублично договариваться с НБУ о своем банке.

«Как можно договориться? Почитайте меморандум МВФ по Приватбанку. С кем можно договориться? С МВФ? Единственное, в чем мы пошли на уступку Привату – так это в вопросе дедлайна по рекапитализации», – заявила она.

По ее словам, когда Приватбанк «не встретил» первый дедлайн – 1 апреля 2016 года, его передвинули на 1 сентября 2016 года. Однако даже это было предусмотрено в меморандуме с МВФ. «После этого мы сразу получили транш», – добавила экс-глава Нацбанка.

Она также уточнила, что переговоры с Коломойским активно продолжались два с половиной года.

«Вы два года от меня слышали: если этот банк не выполнит программу рекапитализации, он будет национализирован, потому что там 20 миллионов вкладчиков. Вы видели репорт агентства Kroll и помните, что государство внесло 7% ВВП в капитал этого банка», – отметила Гонтарева.

Она напомнила, что когда объявляли национализацию Приватбанка, то «дыра» в нем была 146 млрд грн. А постаудит после национализации нашел еще «дыру» в 38 млрд грн. И государство полностью внесло эти деньги в капитал.

«Вы представляете, о каких деньгах мы говорим? Это 40% нашей монетарной базы. Это 33% депозитов нашего населения. А Коломойский рассказывал, что это рейдерство со стороны Нацбанка. Но там же до сих пор никто ни копейки не заплатил по выданным кредитам. В Приватбанке не то что капитала никакого не было, там активов не было. Государство заменило активы банка на государственные ценные бумаги», – объяснила Гонтарева.
ForUm

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