Тепличные комбинаты Украины продолжают активно повышать цены на огурцы. Согласно данным ежедневного мониторинга проекта «АПК-Информ: овощи и фрукты», только с начала текущей недели эта продукция на украинском рынке подорожала сразу на 40%, пишет AGRONEWS.

Уже сегодня хозяйствам удается заключать сделки по 28-32 грн / кг (0,99-1,14 долларов за кг), тогда как еще в конце предыдущего рабочей недели цены на тепличные огурцы местного производства в Украине не превышали 23 грн / кг (0,82 долларов за кг).

Основной причиной такого резкого подорожания, по словам продавцов, является тот факт, что предложение огурца на украинском рынке сократилась до минимума. Большинство тепличных комбинатов уже полностью завершили реализацию огурца предыдущего оборота, тогда как другие хозяйства ведут продажи исключительно мелким оптом. В то же время спрос на эту продукцию остается стабильно высоким.

Как результат - пока цены на огурец в украинских хозяйствах в 1,6-1,8 раза выше, чем в аналогичный период прошлого года. При этом, компенсировать недостаток предложения местной продукции трейдеры уже пытаются за счет огурца из Турции. Однако, такая продукция пока поступает на украинский рынок в небольшом количестве.

Как сообщалось ранее, овощная корзина за год подорожала на 34%, или на 10,5 грн. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко.