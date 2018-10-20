В компании «Нафтогаз Украины» считают политическим решение правительства о повышении цен на газ с 1 ноября текущего года. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил коммерческий директор «Нафтогаза» Юрий Витренко, передает УНН.

«Это - политическое решение правительства. Позиция» Нафтогаза «продиктована в этом вопросе экономической логике - теорией и практикой стран, которые являются успешными. И эта позиция заключается в том, что цена должна быть конкурентной, то есть вообще не регулироваться правительством. Наши расчеты показывают, что если посмотреть, какая цена была раньше, какая цена сейчас и которая могла бы быть, если она будет полностью рыночной, то повышение зарплат и пенсий было бы большим за повышение цены», - сказал Витренко.

Отметим, накануне Кабинет министров Украины одобрил повышение стоимости цены на газ для населения с 1 ноября на 23,5% - до 8550 грн за тыс. Куб. м.

В тот же день МВФ и власти Украины достигли договоренности относительно экономической политики для новой 14-месячной программы с Украиной в формате Stand-by (SBA).

В Фонде отметили, что новая программа Stand-by, с запросом на доступ к получению 2,8 млрд специальных прав заимствования - СДР (эквивалент 3,9 млрд долларов США), будет служить для политики власти Украины на протяжении 2019 года.

Напомним, Кабинет Министров Украины принял решение повысить цену на газ для населения на 23,5%, до 8550 гривен за тысячу кубометров с 1 ноября, сообщил премьер-министр Владимир Гройсман в ходе внеочередного заседания правительства.