Вслед за ростом прожиточного минимума с 1 декабря в Украине вырастет максимальный размер помощи безработным, передает hubs.

На данный момент он составляет 7 108 гривен, то есть четыре прожиточных минимума. Однако после индексации эта сумма вырастет до 7 412 гривен.

Как известно, в марте 2019 года Кабмин планирует пересчитать все выплаты с учетом роста зарплат и инфляции.

Петр Порошенко призвал Кабмин разработать систему дополнительных компенсаций из бюджета для тех граждан пенсионного возраста, чьи пенсии меньше прожиточного минимума. Президент выразил намерение дать соответствующее поручение правительству при формировании госбюджета на 2019 год. Глава государства заметил, что люди должны получать те выплаты, которые смогут «обеспечить им нормальную жизнь».

Как сообщалось ранее, Украина улучшила свои результаты и поднялась с 5 на 7 место в рейтинге самых несчастных стран мира по версии американского агентства Bloomberg.