Овощная корзина за год подорожала на 34%, или на 10,5 грн. Об этом сообщил генеральный директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей Алексей Дорошенко, пишет Агрополитика.

Он отметил, что стоимость овощной корзины на конец сентября 2018 составила 41,2 грн, тогда как в прошлом году она стоила 30,7 грн.

«В нашу овощную корзину вошли по килограмму всех овощей борщового набора, а именно: свекла, капуста, картофель, морковь и лук. Расчет стоимости корзины сделан на основании данных официальной статистики. На конец сентября 2018 килограмм моркови можно было купить в среднем по стране за 11,9 грн, лук - по 8 грн, свеклу и капусту - 7,2 грн, картофель - по 6,9 грн», - пояснил эксперт.

За год овощи подорожали от 10% до 55%, а именно: морковь - на 55%, лук - на 36%, свекла и капуста - на 33%, картофель - на 10%.

По сравнению с прошлым годом морковь добавила 4,2 грн за килограмм, лук - 2,1 грн, капуста и свекла - по 1,8 грн, а картофель - 60 коп. Подорожали овощи - стал дороже борщ.

Альтернативное исследования Ассоциации поставщиков торговых сетей с конца февраля по сентябрь 2018 показывают, что за последние семь месяцев текущего года борщевой набор подорожал на 22%. Все продукты, за исключением свеклы, демонстрировали рост: морковь подорожала на 55%, лук - на 37%, капуста - на 20%, картофель - на 1%. Свекла упала в цене на 6%.

Он добавил, что в конце февраля 2018 Ассоциация начала проводить в крупных городах собственный мониторинг цен на социальные продукты.

Напомним, что основные социальные продукты, которые входят в потребительскую корзину, до конца года подорожают в среднем на 5%.