Компания Audi в сотрудничестве со студией Blue Sky Studios разработала электромобиль специально для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»), передает Autogeek.

Роль главного героя в мультике, выход которого намечен на 2019 год, озвучит голливудский актер Уилл Смит.

В Audi назвали машину RSQ e-tron и она является прототипом Audi RSQ, который строили специально для фильма «Я робот», где главную роль исполнял тот же Уилл Смит.

В дизайне электрокара можно заметить черты серийного суперкар R8 и 680-сильного прототипа PB18 e-tron. Также его «оснастили» подвижным монококом.

Audi RSQ e-tron является электромобилем с автопилотом, у которого зеркала заднего вида заменены на камеры. Кроме этого машина оснащена голографической панелью приборов и разными шпионскими фишками.

Как сообщалось ранее, в Германии задержали и допрашивают генерального директора немецкого автоконцерна Audi Руперта Штадлера.