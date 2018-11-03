также в разделеМир
Американским политикам во главе с Трампом запретили цитировать «Игру престолов» 4
В Кремле анонсировали обстоятельную встречу Путина и Трампа 26
Злоумышленник устроил резню в лондонской штаб-квартире Sony 20
Президенту Туркменистана подарили золотой гриф для штанги 113
Меркель рассказала, почему уходит из политики 50
В Британии открыли дело против крупнейшего спонсора Brexit 202
Япония запустила собственную GPS 40
Великобритания легализовала медицинскую марихуану 18
Опубликовано видео аварии ракеты «Союз» 59
Ким Чен Ын собрался с визитом в Сеул 16
Найден «черный ящик» разбившегося в Индонезии Boeing 80
В парижском аэропорту столкнулись два самолета 112
В Индии открыли самую высокую в мире статую 48
Взрыв в здании ФСБ в Архангельске устроил 17-летний парень 134
В Афганистане разбился военный вертолет: погибли 25 человек 69
Ответ «фабрике троллей»: В Чехии появилось «движение эльфов» 45
У здания ФСБ в Архангельске произошел взрыв: есть жертвы 47
В РФ пьяный полицейский на спор выстрелил себе в голову 51

Компания Audi в сотрудничестве со студией Blue Sky Studios разработала электромобиль специально для мультфильма Spies in Disguise («Камуфляж и шпионаж»), передает Autogeek.

Роль главного героя в мультике, выход которого намечен на 2019 год, озвучит голливудский актер Уилл Смит.

В Audi назвали машину RSQ e-tron и она является прототипом Audi RSQ, который строили специально для фильма «Я робот», где главную роль исполнял тот же Уилл Смит.

В дизайне электрокара можно заметить черты серийного суперкар R8 и 680-сильного прототипа PB18 e-tron. Также его «оснастили» подвижным монококом.

Audi RSQ e-tron является электромобилем с автопилотом, у которого зеркала заднего вида заменены на камеры. Кроме этого машина оснащена голографической панелью приборов и разными шпионскими фишками.

Как сообщалось ранее, в Германии задержали и допрашивают генерального директора немецкого автоконцерна Audi Руперта Штадлера.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2499 грн.
12
Теги