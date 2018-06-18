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В Германии задержали и допрашивают генерального директора немецкого автоконцерна Audi Руперта Штадлера. Об это сообщает Укринформ со ссылкой на Zeit.

«Генеральный директор Audi Руперт Штадлер... находится под стражей», - говорится в сообщении со ссылкой на прокуратуру Мюнхена. 

Штадлеру вменяют мошенничество при продаже дизельных автомобилей с подвергшимися манипулированию системами очистки выхлопных газов в рамках скандала, получившего название «дизельгейт». 

Неделю назад прокуратура Мюнхена заявила о проведении следственных действий в отношении шефа «дочки» Volkswagen и еще одного члена правления. Их обвиняют в «мошенничестве и частично ложной сертификации». Руководитель после обнорадования этих фактов в США распорядился прекратить продажи автомобилей с модифицированным оборудованием за океаном, однако не сделал этого в Европе, где продажи продолжались, как и прежде. 

Следователи провели обыски в квартире Штадлера. О деталях дела в прокуратуре не говорят, ссылаясь на презумпцию невиновности. 

Штадлер стал самым высокопоставленным руководителем в группе VW, который был взят под стражу до настоящего времени.

В качестве обвиняемого под стражей находится также бывший руководитель отдела разработки двигателей Audi и Porsche Development Board. Он был арестован в сентябре 2017 года. С конца 2015 года шесть членов совета директоров Audi вынуждены были уйти в отставку.

Как сообщал Укринформ, в центральных офисах немецкого автомобильного концерна Audi в Ингольштадте и Некарсульме (Бавария и Баден-Вюртемберг), а также в квартирах некоторых менеджеров обыски были проведены в марте 2017 и феврале 2018 года. 

Audi продала с 2009 года в США и Европе около 220 тыс. автомобилей с модифицированным программным оборудованием. 

Крупнейший немецкий и европейский автопроизводитель Volkswagen, частью которого является и Audi, в сентябре 2015 года оказался в центре громкого скандала: США уличили его в манипуляциях с программным обеспечением уровня выхлопов газов на дизельных автомобилях.
ForUm

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