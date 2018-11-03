Дом с припаркованными самолетами. Или дом, в котором девять с половиной ванных комнат и гараж для игрушечных автомобилей. А может дом из самана с «первобытным» декором? Не, так не бывает, скажете вы.

Бывает! У звезд Голливуда свои причуды. Всемирная известность и баснословные гонорары позволяют кумирам миллионов покупать или строить самые необычные дома.

ForUm предлагает вам посмотреть на самые необычные жилища американских звезд кино и музыки.

У дома Джона Траволты припаркованы самолеты

Популярный американский актер, танцор, певец и пилот Джон Траволта живет во Флориде в закрытом поселке Джумбол-Эйр.

Дом с шестью спальнями был построен по эскизам Траволты. В результате получилась довольно удачная смесь американского стиля с терминалом аэропорта. Да, именно аэропорта – у дома звезды Голливуда припаркованы самые настоящие самолеты.

Кроме огромного Boeing 707-138B 1964 года в авиапарке Траволты имеются самолеты и поменьше, среди которых DC3 Dacota, Gulfstream II и Lockheed.

По словам жены актера, Келли Престон, детям нравится «их удобный и забавный дом». Как признается сам Траволта – они построили дом своей мечты.

Вилла Дженнифер Лопес имеет девять с половиной ванных комнат

После развода с Марком Энтони (пара рассталась в 2011 году, а официально развод был оформлен в 2014) известная певица Дженнифер Лопес переехала из Лос-Анджелеса в пригород Нью-Йорка. Приобретенная за 18 миллионов долларов вилла в Хэмптонсе имеет собственный причал в заливе и девять с половиной ванных комнат.

С причалом все понятно, а вот половину ванной комнаты следует объяснить – это такая ванная, в которой нет душа. Кроме того, в доме семь спален, в каждой из которых установлен камин. Также имеется гараж для игрушечных машин, которые звезда подарила своим детям.

Позднее в СМИ появилась информация, что Джей Ло приобрела большой дом в Калифорнии за 17 миллионов долларов. Особняк площадью почти 1,6 тысячи квадратных метров имеет свою студию звукозаписи и театр на 20 мест.

Кроме этого, со своим новым бойфрендом, известным бейсболистом Алексом Родригесом, певица приобрела на Манхэттене апартаменты в 96-этажном небоскребе. Квартира имеет собственный лифт, три спальни и четыре ванные комнаты.

Глиняный дом Уилла Смита

Звезда Голливуда Уилл Смит с семьей владеют недвижимостью в Стокгольме и разных уголках США. Особое место занимает его недвижимость на Гавайях. У актера было несколько домов в разное время, потому что актер то покупает ее, то продает.

Так, первый «гавайский особняк» он приобрел в 2009 году, а в 2011 продал его за 20 миллионов долларов. Позднее вновь купил особняк у суперзвезды баскетбола и актера Кирима Абдулл-Джаббара. Но и его продал. Правда, эта сделка была не в пользу Смита.

Но больше всего вызывает интерес дом Уилла Смита в горах Санта-Моники. Архитектором дома из глины и соломы (самана) площадью 2,3 тысячи квадратных метров стал Стефан Самуэльсон. Как рассказала Джада Пинкетт-Смит, супруга актера: «Мы стремимся жить в гармонии с природой и поэтому хотели иметь дом, который будто бы сам вырос из песчаной почвы».

Внутреннее убранство больше напоминает музей старинных вещей. Например, входные двери – настоящие ворота индийского форта. Кроме этого, в особняке четы Смит множество уникальных элементов декора, выполненных вручную.

To be continued…

Вот такие необычные дома звезд Голливуда. О самом дорогом доме в США, особняке Железного человека, стильном и неуютном доме мы расскажем в следующих материалах. Следите за нашими публикациями!