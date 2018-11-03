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Закон «О Государственном бюджете Украины на 2019» имеет высокие шансы быть принятым 22 ноября этого года, сообщил Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко.

Об этом сообщает пресс-служба Кабмина.

«Мы получили уже предварительное одобрение проекта Госбюджета Верховной Радой, получили выводы и предложения народных депутатов. В ближайшее время он будет внесен в Парламент ко второму чтению. 22 ноября мы имеем все шансы на то, чтобы Государственный бюджет на следующий год был принят и мы нормально, планово вступили в новый год без проблем с финансированием», - сказал он в эфире радио «Новое время».

Министр подчеркнул, что Государственный бюджет на 2019 - это, в первую очередь, осовременивание пенсий, повышение пенсионных выплат на следующий год, перерасчет пенсий военнослужащих, это бюджет армии и вопросы субсидий.

«По сути, государственный бюджет, предложенный сегодня Правительством, сохраняет все положительные программы, которые были, и по большинству программ суммы финансирования увеличиваются», - резюмировал Александр Саенко.

Как сообщалось ранее, Верховная Рада приняла в первом чтении проект Государственного бюджета Украины на 2019 год. За принятие заключения профильного комитета (постановление №9000-П) в целом проголосовали 240 депутатов.
ForUm

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