Германия предоставит экспертную помощь Украине в процессе приватизации государственных предприятий. Об этом, как передает пресс-служба Кабмина, сообщил Министр Кабинета Министров Украины Александр Саенко в эфире украинской радиостанции.

По его словам, такая договоренность была достигнута во время встречи Премьер-министра Украины Владимира Гройсмана с Федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в рамках ее визита в Киев.

«Мы договорились о том, что будет отдельный эксперт от Германии, который будет работать с рабочей группой по вопросам приватизации», - уточнил Александр Саенко.

Министр убежден, что после принятия Верховной Радой нового закона о приватизации в начале этого года, удалось фактически перезапустить процесс приватизации в Украине. Закон, прежде всего, разделил приватизации на два разных по правилам и подходами процессы - «малую» приватизацию и «большую» приватизацию. Благодаря новым правилам для «малой» приватизации «государство смогло успешно продавать небольшие активы без лишних затрат на предварительную подготовку каждого объекта, его оценку, организацию отдельных торгов, отметил министр.

В то же время, по его словам, государство впервые основательно подошла к процессу подготовки к приватизации крупных объектов.

«Мы ставим консультантов (инвестиционных советников) для подготовки каждого предприятия к продаже. Он должен досконально изучить финансовое состояние предприятия, провести его оценку, все виды аудита. Поскольку процесс подготовки этих предприятий более важен, чем сам факт торгов», - добавил Саенко.

По словам Министра, под критерии «больших» подпадает не так много объектов государственной собственности и каждый из них имеет существенные проблемы (или токсичные акционеры, или большая задолженность, или производственный процесс поставлен в зависимость от конкретного посредника и т.д.).

«Учитывая это, сроки подготовки объектов «большой» приватизации к продаже займет длительное время - от 6 месяцев и более», - отметил Александр Саенко.

По словам министра, на сегодня ближе к продаже находится «Центрэнерго». Процесс подготовки движется по графику. Аукцион по продаже государственного пакета состоится 13 декабря.

«А в следующем году мы уже выйдем на продажу следующих объектов из этого списка», - добавил он.

Отвечая на вопрос относительно оценки результативности процесса приватизации Министр напомнил, что большинство людей при оценке приватизации ссылается на поступление в государственный бюджет.

«Мне кажется, что наполнение государственного бюджета точно не должно быть главной целью приватизации», - сказал Александр Саенко, добавив, что главной целью приватизации является привлечение эффективного собственника и инвестиций на предприятие, технологий, модернизация его мощностей и тому подобное.

Как сообщалось ранее, в Украине стартовала «малая» приватизация, а «большую» отложили до 2019 года.