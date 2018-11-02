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В столичном парке Славы правоохранители обнаружили захороненную урну с прахом ребенка и самодельную надгробную плиту, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, в полицию обратилась женщина с сообщением о том, что в парке она обнаружила надгробную плиту: на ней была фамилия и имя и датами рождения и смерти ребенка.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Печерского управления полиции. Полицейские провели осмотр и вызвали спасателей для проверки, действительно ли в этом месте находится захоронение. В результате обнаружили урну, на которой были такие же надписи, как на плите.

Правоохранители установили мать умершего ребенка. Она предоставила полицейским копии документов о рождении и смерти ребенка, а также документ о кремации, однако не смогла объяснить, кто похоронил прах в парке.

Женщина рассказала, что развелась и не общается с мужем, поэтому, полицейские разыскивают его, чтобы взять объяснения.

После установления всех обстоятельств будет принято соответствующее процессуальное решение.

 
ForUm

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