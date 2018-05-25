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Мэр Киева Виталий Кличко открыл обновленный парк «Владимирская горка», сообщает пресс-служба КГГА.

Он осмотрел обновленные дорожки, детскую площадку, скамейки и реконструированную беседку парка.

Кличко напомнил, что ремонтные работы в парке начались в прошлом году.

«Как и планировали, мы открываем обновленную зеленую зону ко Дню города. Чтобы киевляне и десятки тысяч гостей столицы, которые приедут на финал Лиги Чемпионов и на праздник Киева, смогли насладиться прекрасными видами, которые открываются с холмов над Днепром, - сказал мэр. - Я хочу поблагодарить работников, работавших здесь в три смены, чтобы ко Дню города в столице появилась еще одна современная и комфортная зона отдыха».

На сегодня завершена реконструкция верхней части Владимирской горки. Реконструкцию нижнего плато парка проведут в рамках второй очереди.

Парк «Владимирская горка» был заложен в 19 веке и является памятником садового искусства. Последний раз реконструкцию здесь осуществляли к летней Олимпиаде в 1980 году – почти 40 лет назад.

В обновленном парке обустроены садовые дорожки, установлена ​​современная система полива газонов, полностью проложена новая сеть дождевой канализации, установлены новые фонари, ограждения и укреплены склоны и подпорные стены. Также установлена ​​система видеонаблюдения, новые лавочки для отдыха, большой детский игровой комплекс.

Для дальнейшего укрепления и восстановления демонтировали старую лестницу, ведущую с нижней террасы к центральной аллее. По словам городского головы, вскоре планируется открыть и новые ступеньки на Старокиевскую гору от Пейзажной аллеи к урочищу Гончары-Кожемяки. Там сегодня идут активные работы.

«Планируем в будущем продолжить лестницу, чтобы соединить Пейзажную аллею, Аллею художников с Владимирской горкой и Аркой Дружбы народов в единый туристический маршрут», - отметил Кличко.

Также летом планируют открыть обновленные парки в разных районах столицы, чтобы киевляне могли комфортно отдохнуть недалеко от дома, а не ехали через весь город в парк «Наталка» на Оболонь или в центр – на Владимирскую горку.
ForUm

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