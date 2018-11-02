Человек, устроивший стрельбу и взрыв в керченском политехническом колледже, не мог действовать один, рассказал Крым.Реалии эксперт Киевского научного института судебных экспертиз Юрий Ирхин, комментируя официальную версию российского следствия о событиях в Керчи 17 октября.

К такому выводу эксперт пришел, проанализировав обстоятельства вооруженного нападения на студентов колледжа. Ирхин обратил внимание на количество погибших и раненных. По его мнению, такое количество жертв может быть лишь в случае, если нападавший «действовал не один».

«Исходя из общей картины произошедшего, он, скорее всего, действовал не один. Потому что слишком сложный механизм – криминалистический механизм совершения этого массового убийства. И очень много нестыковок. В Интернете есть показания очевидцев, которые говорят, что сразу из двух мест были выстрелы. Естественно, из этого можно сделать логический вывод, что он действовал не один. Я склонен думать, что он действовал не один, потому что слишком много потерпевших и слишком большой локус поражения», – сказал Ирхин в комментарии Крым.Реалии.

Как сообщал ForUm, 17 октября в Керченском политехническом колледже 18-летний студент 4-го курса этого же учебного заведения Владислав Росляков устроил стрельбу и подорвал взрывное устройство.

По данным очевидцев, перед взрывом парень ходил по коридорам и расстреливал студентов. После этого он покончил с собой. Число жертв возросло до 21.

Следственный комитет РФ после взрыва возбудил дело по статье «Теракт». Однако позже дело было переквалифицировано на убийство двух и более лиц общеопасным способом.

В свою очередь прокуратурой Автономной Республики Крым начато уголовное производство по факту взрыва колледже по признакам уголовного преступления предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины (террористический акт, повлекший гибель людей).

Опубликован полный список погибших.