Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 миллиарда кубометров, - до 9,14 миллиарда кубометров.



Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы. В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,6 миллиарда кубометров и 2,9 миллиарда кубометров соответственно.