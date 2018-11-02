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Украина в январе-октябре 2018 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года сократила импорт природного газа на 22,4%, или на 2,63 миллиарда кубометров, - до 9,14 миллиарда кубометров.

Об этом свидетельствуют данные оператора газотранспортной системы - госкомпании «Укртрансгаз», сообщает УНИАН.

Согласно сообщению, импорт газа в указанный период осуществлялся исключительно из Европы. В частности, за 10 месяцев 2018 года было импортировано 5,63 миллиарда кубометров газа по Словацкому газотранспортному коридору, а также из Польши и Венгрии - 0,6 миллиарда кубометров и 2,9 миллиарда кубометров соответственно.

 
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