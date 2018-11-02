Украинскому журналисту Роману Сущенко присуждена премия за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко.

Об этом сообщил председатель НСЖУ Сергей Томиленко, передает Укринформ.

«Единогласно жюри НСЖУ признает лауреатом журналиста, нашего коллегу Романа Сущенко. Роман сегодня пример мужества и пример украинского журналиста, который не повинуется обстоятельствам», - сказал Томиленко.

Он отметил, что НСЖУ постоянно держит связь с Международной федерацией журналистов и с представительством ОБСЕ по вопросам свободы СМИ. «Однозначно есть поддержка Романа, есть требования освободить его из тюрьмы», - добавил он.

Премию получила дочь журналиста Юлия Сущенко.

Национальная журналистская премия за защиту свободы слова имени Игоря Лубченко основана в 2012 году НСЖУ для поощрения и награждения лиц и организаций, которые достигли успехов и общественного признания в сфере отстаивания права на свободу слова, борьбе за высокие профессиональные журналистские стандарты. Премия присуждается ко дню рождения Игоря Лубченко – многолетнего председателя НЖСУ, известного журналиста и редактора.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

6 августа дело Сущенко поступило в Верховный суд Российской Федерации.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

8 октября стало известно об этапировании Сущенко к месту отбывания наказания.