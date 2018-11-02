Недавнее решение синода Вселенского патриархата отменило юрисдикцию Русской церкви над украинским епископатом, поэтому сейчас все православные архиереи Украины считаются служителями Вселенского престола, независимо от того, к какой из трех церквей они принадлежали раньше, и должны ждать директивы Константинополя относительно своих дальнейших действий.

Об этом рассказал архиерей Константинопольской церкви, представитель Вселенского патриархата архиепископ Тельмиский Иов в интервью ВВС Украина.

«Отменой акта 1686 отменена администрация Московской церковью Киевской митрополии и всех епархий в Украине», - сказал представитель Вселенского патриархата.

«С канонической точки зрения это означает, что сегодня в Украине УПЦ МП больше не существует. Все архиереи теперь в Украине де-факто согласно этому решению синода является архиереями Вселенского престола, и они теперь должны ждать директиву Вселенского патриархата относительно своего дальнейшего функционирования и существования в перспективе предоставления автокефалии Православной церкви в Украине», - объясняет архиепископ Иов.

На деле это означает, что все иерархи украинских церквей, неважно, к какой канонической церкви они принадлежали раньше или к неканонической, сейчас в глазах Константинополя имеют одинаковый статус - иерархов Вселенского престола.

И, соответственно, они имеют равные права участвовать в соборе, который будет созван Вселенским патриархом через экзархов, которые являются его представителями в Украине.

В то же время архиепископ Иов воздерживается от ответа на вопрос о том, когда именно может быть созван собор, образующий новую церковь. По его словам, Вселенский патриарх созовет этот собор, когда посчитает, что «время пришло».

Напомним, 11 октября синод Вселенского патриархата поддержал предоставление автокефалии Украинской православной церкви. Также Синод снял анафему с главы УПЦ КП Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной провославная церкви Макария.

Глава УПЦ КП Филарет заявил, что в ближайшее время состоится объединительный Архиерейский собор для создания единой Украинской поместной церкви.

15 октября Русская православная церковь приняла решение о полном прекращении евхаристического общения с Константинопольским патриархатом.