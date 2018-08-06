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Дело незаконно осужденного в России украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный суд Российской Федерации.

Об этом на свей странице в Facebook сообщил адвокат Марк Фейгин.

«Дело украинского журналиста Романа Сущенко поступило в Верховный Суд РФ. В соответствии с УПК его должны рассмотреть в течение 45 дней. Видимо, уже в сентябре состоится апелляционное рассмотрение по моей жалобе на приговор Московского городского суда, который признал Сущенко виновным и назначил наказание 12 лет лишения свободы за 276 УК (шпионаж)», - написал он.

Напомним, 4 июня Московский городской суд признал украинского журналиста Романа Сущенко виновным в шпионаже и приговорил его к 12 годам колонии строгого режима.

По информации российских СМИ, журналиста осудили якобы за попытку выяснить возможность нового наступления боевиков «ДНР» на Мариуполь.

 

 
ForUm

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