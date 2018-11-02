Программа предоставления субсидий на оплату коммунальных услуг идет по плану, и все социальные службы должны отработать этот период максимально ответственно, внимательно изучая каждый случай обращения людей за помощью. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время посещения Центра социальных служб в формате «Прозрачный офис» в Святошинском районе Киева, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

Центр работает с июня 2017 года и предоставляет 97 видов услуг, в том числе по оформлению пенсий, предоставлению направлений на отдых, помогает в поиске работы и предоставлении субсидий. Ежедневно здесь обслуживают около 1,5 тыс. человек, и сейчас каждое четвертое обращение – вопрос предоставления или продления субсидий.

«Это был неподготовленный визит. Я заехал в реально работающий центр, чтобы получить обратную связь и услышать, как идут дела. Люди поднимают вопрос предоставления субсидий. И я понимаю: цены на тепло и горячую воду обременительны. Поэтому должны поддержать каждого, кто в этом нуждается, - сказал Гройсман. - Центр работает, работают специальные комиссии. Я призываю всех работников социальной защиты стоять на стороне человека, обратившегося за помощью».

Глава правительства пообщался с посетителями Центра, отследил, как ведется процесс обработки обращений. «Мы пообщались, процесс идет, люди получают консультации, подают документы, - отметил Гройсман. - Всех защитим. Никаких проблем у людей не будет».