Следствие по делу бывшего главы Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца и его жены, россиянки Марины Журавлевой остановлено.

Об этом сообщила прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Наталия Высоцкая, пишет Укринформ.

«Следствие НАБУ по делу Сивца и Журавлевой остановлено до их задержания или объявления в розыск Интерпола», - сказала она.

Прокурор отметила, что Соломенский райсуд Киева еще летом дал разрешение на задержание Сивца и Журавлевой с целью привода в суд для участия в рассмотрении ходатайства об избрании меры пресечения. «Они все время находятся за рубежом, поэтому использовать это право мы не можем, но мы пошли другим путем», - сказала Высоцкая.

В частности, по ее словам, после этого САП обратилась в суд первой инстанции с ходатайством об избрании подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей, что, как отмечает Высоцкая, является необходимым условием для объявления в розыск Интерпола. Оба ходатайства о содержании под стражей Сивца и Журавлевой Соломенский райсуд не удовлетворил. Прокуратура эти решения обжаловала.

Апелляционный суд Киева оставил без удовлетворения ходатайство об избрании меры пресечения Сивцу. Аналогичное ходатайство относительно Журавлевой суд удовлетворил заседании 29 октября.

«Для объявления их в международный розыск Интерпола нужно решение суда об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей. Соломенский суд нам отказал в этом, Апелляционный суд удовлетворил только по Журавлевой», - объясняет прокурор.

По словам Высоцкой, пока следствие «движется в направлении заочного осуждения», а их имущество в Украине остается под арестом.

Как сообщалось, Генпрокуратура объявила подозрение Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016 года. Правоохранители инкриминируют бывшему главе ГАЛР и его жене организацию схемы получения взяток под видом так называемых «маркетинговых услуг» от иностранных компаний - импортеров из Украины лесо- и пиломатериалов. Следователи утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью офшорных компаний.

31 мая 2016 была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивца находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО «Клеванский лесозавод «Проминь».

По данным правоохранителей, Сивец скрывается в России.

30 мая 2016 Сивца и его жену объявили в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола.

Однако в 2017 году Комиссия контроля за файлами Интерпола приняла решение снять с международного розыска экс-чиновника и его жену из-за отказа украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Ранее уголовное дело в отношении Сивца расследовало Главное следственное управление Генпрокуратуры, однако впоследствии производство передали в Национальное антикоррупционное бюро.