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Бывший председатель Государственного агентства лесных ресурсов Виктор Сивец и его жена – гражданка Российской Федерации Марина Журавлева – объявлены в международный розыск Интерпола.

Об этом сообщили в Генпрокуратуре в ответ на запрос Укринформа.

«Главное следственное управление Генпрокуратуры ведет досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению бывшего председателя Государственного агентства лесных ресурсов Сивца и его жены Журавлевой. В ходе досудебного расследования в связи с неустановлением местонахождения подозреваемых 30 мая 2016 года они были объявлены в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола», - говорится в ответе.

При этом 13 февраля текущего года Генпрокуратура направила в Печерский райсуд ходатайство о предоставлении разрешения на заочное осуждение экс-главы Гослесагентства. Окончательного решения по этому делу суд пока не принял. 

Генпрокуратура сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2017 года. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.

В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взятки на 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Также 31 мая 2016 года была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца.

В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивца находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ПАО «Клеванский лесозавод «Проминь».

По данным правоохранителей, Сивец скрывается в России.
ForUm

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