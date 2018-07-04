Соломенский суд отказался давать разрешение на задержание экс-главы Гослесагентства Виктора Сивца с целью повода для рассмотрения ходатайства о взятии под стражу.

Об этом сообщает «Судебный репортер» со ссылкой на определение суда от 19 июня.

Суд указал, что прокурор не сообщила в ходатайстве, какие меры были приняты для обеспечения явки подозреваемого в орган досудебного расследования.

В ходатайстве говорилось, что 30.05.2016 Сивец объявлен в розыск, проведение которого поручено Главному управлению контрразведывательной защиты экономики СБУ.

По оперативной информации, в феврале-марте 2014 года Сивец через временно оккупированную территорию Автономной Республики Крым выехал на территорию России, где возможно проживает в настоящее время.

Факт возможного пребывания подозреваемого в России подтверждается информацией Государственной пограничной службы о выезде на указанную территорию членов его семьи, а именно: 07.08.2015 в Российскую Федерацию выехала его жена, 04.11.2014 - дочь, 07.11.2014 - вторая дочь, которые после выезда на территорию Украины не возвращались.

При этом Виктор Сивец подозревается в совершении особо тяжких преступлений, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества.

Ранее было обнародовано решение, что 19 июня суд также отказал в применении к Сивцу меры пресечения в виде содержания под стражей. Судья отметила, что такой вопрос может решаться при отсутствии подозреваемого, только если прокурор докажет, что он находится в международном розыске. Но прокурор на рассмотрение не появился. Зато прокурор подала другое ходатайство о разрешении на задержание, которое та же самая судья Ирина Антипова также не удовлетворил.

30 мая 2016 Сивца и его жену Журавлеву объявили в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола.

ГПУ сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.

В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Также 31 мая 2016 была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивец находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО «Клеванский лесозавод «Проминь».

В ноябре 2017 года Комиссия контроля за файлами Интерпола решила снять с международного розыска Сивца из-за отказа украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

По данным правоохранителей, пока Сивец скрывается в России.