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На Луганской ТЭС запасов угля хватит лишь до 4 ноября, станция может остановиться, а это грозит отключениями электроэнергии на северной части Луганской области. Об этом заявил заместитель председателя Луганской военно-гражданской областной администрации Юрий Клименко, сообщает УНИАН.

«Подтверждаю, что угля осталось до 4 ноября примерно. Российская Федерация не дает нам квоты на завоз угля с территории Российской Федерации на Луганскую ТЭС», - сказал Клименко.

По его словам, чтобы сохранить минимальный уровень энергообеспечения, сейчас рассматриваются разные варианты электроснабжения региона. «Мы проводим обучение, будем подключаться через 110-е линии с территории Харьковской области, Донецкой области, будем генерировать электроэнергию на Северодонецкой ТЭЦ. Она на сегодняшний день даст около 60 мегаватт дополнительной электрической энергии», - сказал Клименко.

«Но этого всего не хватит для того, чтобы обеспечить постоянное электроснабжение для всей территории Луганской области. По количеству населения я не могу вам сказать, сколько конкретно будет без электрической энергии. Это трудно подсчитать. Но нам будет сложно. И будет соответствующая социальная напряженность», - добавил он.

При этом Клименко сообщил, что в случае критической ситуации Луганская ТЭС будет вынуждена перейти на газ, что может спасти ситуацию с энергоснабжением.

С начала октября на Луганскую ТЭС перестал поступать уголь антрацит с территории РФ по причине невыдачи квот на поставки. Станция может получать топливо только с территории РФ, так как железнодорожных подъездов к ТЭС по территории Украины нет.
ForUm

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