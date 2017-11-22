Комиссия контроля за файлами Интерпола решила снять с международного розыска экс-руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца из-за отказа украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом Укринформу сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Это решение комиссии контроля за файлами Интерпола. Причина – «самый гуманный суд в мире», который в свое время отказал органу следствия в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответственно Сивец этим воспользовался и обжаловал красную карточку», - пояснил он.

20 ноября в Генпрокуратуру поступило письмо от Интерпола, в котором говорилось о снятии с розыска экс-руководителя Гослеса Сивца и его жены - гражданки Российской Федерации Марины Журавлевой.

Печерский райсуд Киева уже дважды отказывал Главному следственному управлению Генпрокуратуры в удовлетворении ходатайства о разрешении на заочное осуждение Сивца. Следователи уже третий раз обратились в Печерский райсуд с ходатайством предоставить разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении «лесника Януковича».

30 мая 2016 Сивца и его жену Журавлеву объявили в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола.

ГПУ сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.

В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Также 31 мая 2016 была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивец находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО «Клеванский лесозавод «Проминь».

По данным правоохранителей, пока Сивец скрывается в России.