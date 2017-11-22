также в разделеОбщество
22 ноября. Картина дня 30
«Милиция» «ЛНР» объявила войну «ДНР» 152
В столовой Рады проведут день открытых дверей 23
СБУ запретила въезд в Украину российскому актеру из сериала «Сваты» 35
Плотницкий заявил, что не собирается уезжать из «ЛНР» 41
Штаб: Боевики пытаются занять «серую зону» у Старогнатовки 58
Полторак: ВСУ готовы к обострению на луганском направлении 43
Адвоката Саакашвили наказали штрафом за прорыв границы 18
В Стамбуле проверяют самолеты МАУ после сообщения о взрывчатке 21
Взрывы в Калиновке: Офицер пропустил на территорию части посторонних 82
Сытник не исключает своей отставки 36
ОБСЕ: Вооруженные люди продолжают находиться в Луганске 144
Хроническое переутомление и тахикардия: Холодницкий подтвердил, что попал в больницу 23
В Украине продавали контрафактные препараты для лечения рака и гепатита 45
В Польше обломками памятника бойцам УПА вымостили дорогу 55
Медведчук: Переговоры по осужденным в РФ украинцам ведутся непрерывно 28
Оксана Марченко о сожженном баннере: Обязательно помолюсь об этих людях 57
Провал проверки e-деклараций: Украина может не получить от ЕС €600 миллионов 37

Комиссия контроля за файлами Интерпола решила снять с международного розыска экс-руководителя Государственного агентства лесных ресурсов Виктора Сивца из-за отказа украинского суда применить к нему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Об этом Укринформу сказал заместитель генпрокурора Евгений Енин.

«Это решение комиссии контроля за файлами Интерпола. Причина – «самый гуманный суд в мире», который в свое время отказал органу следствия в применении меры пресечения в виде содержания под стражей. Соответственно Сивец этим воспользовался и обжаловал красную карточку», - пояснил он.

20 ноября в Генпрокуратуру поступило письмо от Интерпола, в котором говорилось о снятии с розыска экс-руководителя Гослеса Сивца и его жены - гражданки Российской Федерации Марины Журавлевой.

Печерский райсуд Киева уже дважды отказывал Главному следственному управлению Генпрокуратуры в удовлетворении ходатайства о разрешении на заочное осуждение Сивца. Следователи уже третий раз обратились в Печерский райсуд с ходатайством предоставить разрешение на проведение специального предварительного расследования в отношении «лесника Януковича».

30 мая 2016 Сивца и его жену Журавлеву объявили в розыск, а 15 ноября – в международный розыск Интерпола.

ГПУ сообщила о подозрении Сивцу и Журавлевой 26 мая 2016. Правоохранители обвиняют их в налаживании схемы, когда иностранные покупатели древесины в период с 2011-го по 2014 год оплачивали так называемые маркетинговые услуги за получение необходимых объемов продукции.

В ГПУ утверждают, что подозреваемые получили таким образом взяток на 140 млн грн, которые легализовали с помощью оффшорных компаний.

Также 31 мая 2016 была арестована элитная недвижимость, которая принадлежит семье Сивца. В частности, его семья владеет тремя земельными участками на Печерске по ул. Мичурина, на которых расположен особняк площадью 1 тыс. 85 кв. м. Также в собственности Сивец находится дом площадью 188 кв. м в селе Старые Безрадичи в Обуховском районе. Жене экс-главы Гослесагентства принадлежит 95,6% акций ОАО «Клеванский лесозавод «Проминь».

По данным правоохранителей, пока Сивец скрывается в России.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

27
Теги