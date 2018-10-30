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29 октября полицейские выдворили из Украины «вора в законе» по кличке «Тенго Гальский», сообщил начальник Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции Украины Роман Осуховский.

36-летнему мужчине на 10 лет запрещен въезд на территорию страны.  

Осуховский сообщил, что криминальный «авторитет» уже ранее выдворялся за пределы страны, в частности – в апреле этого года с запретом въезда на 5 лет. Однако впоследствии он незаконно проник на территорию страны и проживал в Киеве.

«По нашей информации «Тенго» прибыл на территорию Украины для контроля над группами преступников из кавказского региона, занимающихся совершением квартирных краж и краж из транспортных средств», - сообщил он.

По словам полицейского, в настоящее время рассматривается проект соответствующего закона. Согласно ему лица, которым запрещен въезд в Украину, за незаконное пересечение государственной границы будут привлекаться к уголовной ответственности.

Начальник ДСР добавил, что для эффективного противодействия «ворам в законе», которые являются гражданами Украины или лицами без гражданства и находятся на территории нашего государства, необходимые изменения в законодательство для криминализации распространения преступной идеологии.

«Мы документируем их преступную деятельность, однако процедура привлечения их к уголовной ответственности затруднена. Потому что эти лица являются лидерами транснациональной преступной среды и напрямую не совершают преступления. Они организуют, решают конфликтные ситуации, собирают деньги в так называемый «общак» и распределяют их», - пояснил Осуховский.

«И у нас повлиять на эту ситуацию можно только с помощью урегулирования законодательства. Для того чтобы эти лица привлекались к уголовной ответственности за распространение уголовной идеологии, например, за то, что они организуют «сходки», привлекают новых участников в преступную организацию. Только таким образом мы сможем качественно противодействовать «ворам в законе», - отметил он.

Напомним, в течение недели полицейские прекратили преступную деятельность трех «воров в законе» на территории страны.

13 декабря 2016 года правоохранители выдворили«Тенго Гальского» с запретом въезда на территорию Украины сроком на три года.       

19 сентября 2017 года его повторно выдворили за пределы нашей страны.
ForUm

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