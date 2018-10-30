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Бывший медбрат Нильс Хегель признал вину в преднамеренном убийстве ста человек в двух больницах Германии, сообщает ВВС.

Сторона обвинения полагает, что жертвами медбрата стали как минимум 36 пациентов больницы Олденбурга и еще 64 – в медицинской клинике города Делменхорст (Нижняя Саксония).

После открытия очередных судебных слушаний Хегель утвердительно ответил на вопрос судьи о том, согласен ли он с предъявленными ему обвинениями.

В материалах дела отмечается, что медбрат вводил своим пациентам смертельные дозы лекарств, однако оставлял возможность вернуть их к жизни в последний момент. Тем не менее, не все его эксперименты с пациентами закончились успешно, отмечают издания.

 


 

 

Следователи полагают, что Хегель делал это из-за тщеславия, скуки и желания похвастаться перед коллегами.

Возраст жертв Хегеля варьируется от 34 до 96 лет, однако он не выбирал их в соответствии с какими-то критериями. Психиатр, который проводил беседы с обвиняемым, отметил, что убийства для медбрата «были подобны принятию наркотика».

На момент начала расследования в отношении Хегеля он уже находился под стражей в течение многих лет. В 2005 году его задержали после того, как в больнице Делменхорста он ввел пациенту лекарство, которое тому не было назначено. В 2008 году Хегеля приговорили к семи годам тюрьмы за попытку убийства.

Второй судебный процесс в отношении медбрата начался в 2014 году по требованию семей, родственники которых скончались под его присмотром. В 2015 году его признали виновным в убийстве еще пяти человек и приговорили дополнительно к 15 годам тюрьмы.

Следствие предполагает, что окончательное число пациентов, погибших от рук медбрата, может достигать 200 человек. Тем не менее, отмечают СМИ, собрать все доказательства будет сложно в связи с тем, что тела многих погибших были кремированы.
ForUm

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